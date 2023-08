A inizio settembre il Mulino Scodellino protagonista tra tradizione e futuro

Nel primo week end di settembre l’antico Mulino Scodellino vi aspetta per una serie di importanti eventi

VENERDI 1 SETTEMBRE 2023, ore 20, il gruppo ENERBIA presenta Al chiarore delle stelle, con Margherita Scagnelli, Nicola Rulli e Franco Guglielmetti. Il gruppo, originario della Val Tidone nelle colline piacentine, porta la sua musica popolare al Mulino Scodellino, nell’ambito di Macinare Cultura, il festival a cura di Fondazione ATER che porta musica, cultura e intrattenimento negli antichi mulini dell’Emilia-Romagna associati ad AIAMS (Associazione Italiana Mulini Storici).

SABATO 2 SETTEMBRE 2023, ore 20, il Mulino ha l’onore di ospitare il galà internazionale di danza Sotto le stelle, con la direzione artistica di Arturo Cannistrà e Luna Ronchi. Partecipano i ragazzi del corso professionale della scuola Dance Studio di Faenza, nota per le opportunità di carriera internazionali che offre ai suoi allievi.

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023, a partire dalle ore 10 e fino a tarda sera, ottava edizione del Festival della Creatività. Il tema di quest’anno è A lume di naso: universi paralleli tra profumi ed emozioni, a cura di Franca Marabini. Attraverso i banchetti espositivi degli artisti e artigiani locali, attività laboratoriali e degustazioni, il festival si propone di stimolare e stupire il visitatore collegando le emozioni e i nostri sensi, in particolare gusto e olfatto. La sfoglina Natascia Bartoletti ci preparerà le tagliatelle con la farina prodotta al Mulino Scodellino, Carla Laghi, Maria Nives Visani e Chiara Conti solleciteranno il nostro olfatto con proposte e attività esperienziali diverse legate alla loro professionalità. Con Anna Borsarelli presteremo speciale attenzione a due libri: Atlante degli odori ritrovati di Roberta Deiana e La cuoca di D’Annunzio di Maddalena Santeroni.

Sempre domenica, inoltre, sarà inaugurata la mostra di gioielli di Margherita Amicucci, orafa fiorentina. Concluderà la serata lo spettacolo di danza Fiammetta Tour in Movimento, a cura di Cinzia Neri Ravaglia.

Il programma sarà arricchito da molti altri eventi e laboratori, per il programma completo, vi invitiamo a visitare www.mulinoscodellino.it

ESPERIENZA IMMERSIVA

Un altro importante motivo per partecipare domenica 3 settembre: durante la giornata sarà possibile visionare in anteprima il museo virtuale del Mulino Scodellino, realizzato grazie ai fondi del PNRR Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, al contributo di BCC Ravennate Forlivese Imolese, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Comune di Castel Bolognese e Regione Emilia-Romagna, e con il supporto della piattaforma di crowdfunding Ginger. Si potrà vivere in modo inedito ed entusiasmante l’esperienza del mugnaio con i visori 3D e andare alla scoperta del mulino e dei suoi segreti in modalità interattiva grazie alla speciale visita a 360°.

Durante la giornata saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, in modo particolare il sindaco di Castel Bolognese e i componenti della giunta, nonché una rappresentanza della BCC Ravennate Forlivese Imolese.

In occasione di ogni evento sarà attivo l’angolo ristoro. Per prenotazioni e informazioni: www.mulinoscodellino.it / info@mulinoscodellino.it / Rosanna Pasi +39 339 648 7370