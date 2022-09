A Lugo la settima edizione di "Col Canto"

Prosegue la settima edizione edizione della rassegna musicale “Col canto. Gli strumenti e la voce in concerto nei luoghi d’arte”. Il progetto propone la valorizzazione artistico-culturale degli edifici lughesi attraverso concerti, in programma a Lugo fino al 2 ottobre. Domenica 11 settembre alle ore 21 presso la chiesa del Pio Suffragio in Piazza Baracca, verrà presentato un programma dedicato alla musica vocale da camera del Settecento. Protagonisti il soprano Maria Claudia Bergantin e il clavicembalista Marco Farolfi. Musiche di Haydn, Scarlatti, Mozart e Sarti.

Si prosegue domenica 25 settembre alle ore 21 presso la chiesa del Carmine di Lugo con il Coro Ludus Vocalis, diretto da Stefano Sintoni. Andrea Berardi all’organo. Domenica 2 ottobre alle ore 21, presso la chiesa di San Gabriele, si esibirà il Petit Orge Flutensemble con il soprano Rui Hoshina. In programma Les flutes Bohèmiens: musica classica con influssi popolari in un viaggio fra Ottocento e Novecento, dalla Francia ai Paesi dell’Est europeo. L’ingresso è a offerta libera. Gli eventi si terranno nel rispetto delle normative anti Covid-19 in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli.



La rassegna è organizzata da Amici della scuola e della Musica in collaborazione co LaBCC e con il patrocinio del Comune di Lugo.