A Marina di Ravenna nuovo appuntamento del "Brew Park"

Brew Park nasce a Bologna nel 2021 da un’idea: fare incontrare il movimento craft beer con la scena dei concerti e dei festival musicali. Partendo da un progetto nato nel territorio, quest’anno si allarga trasformandosi in un tour itinerante, che porterà in giro per tutto il paese una selezione accurata di birre artigianali e musica. Nel caso dell'Hana-Bi la musica sarà declinata nel live di una band di cui si parla molto ultimamente, gli Studio Murena, e nei due dj set di Sara Mautone e DJ Rou.

STUDIO MURENA. Lo Studio Murena nasce a Milano nel 2018. Nel 2019 inizia a collaborare con Costello’s Records, con cui lavora alla release del disco Studio Murena (febbbraio 2021). Recensioni entusiastiche e una prima tiratura del vinile andata sold out in meno di tre mesi, portano la band a collaborare con Radar Concerti. Dopo essersi esibita nei più prestigiosi festival italiani durante l’estate 2021, a fine anno la band presenzia all’interno del mediometraggio “O Night Divine” realizzato per Zara dal regista Luca Guadagnino, viene arruolata per una rec session per il nuovo disco di Dardust ed entra infine in studio a registrare un nuovo disco a Milano con Tommaso Colliva. Nasce WadiruM, tra poliritmi africani, elettronica e reference che vanno da Kendrick Lamar ai Comet Is Coming.

I DJ

Sara Mautone, fotografa e collezionista di dischi, coltiva da sempre la passione della musica, che la porta a collaborare con importanti riviste di settore come Il Mucchio Selvaggio e Rumore. Parallelamente alla carriera radiofonica e giornalistica, suona in locali e club della scena italiana e internazionale.

DJ carismatico, produttore e beatmaker, figura di spicco del cosmo underground bolognese. Al secolo Francesco Zaniboni, DJ Rou è il fondatore del negozio di dischi Archivio180 che, anche grazie alla recente collaborazione con Rocket Radio, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per Bologna e non solo.

Brew Park x Hana-Bi

live music, dj set e craft beer

sabato 22 luglio 2023

Studio Murena live

+ dj set di Sara Mautone e DJ Rou

HANA-BI

Viale Della Pace, 452G - Marina di Ravenna (RA)

dalle ore 18

Ingresso libero

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141