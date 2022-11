A nuoto da Cervia a Venezia: l'impresa di 'Pelo' raccontata in un docufilm

Domenica 20 novembre ore 16.30 presso Darsena del sale di Cervia, in piazzale dei Salinari 1, si terrà la prima proiezione del docufilm "Across Me" di Andrea 'Pelo' di Giorgio che racconta della sua impresa sportivo-ambientalista Cervia-Venezia-Cervia fra nuoto e cammino. L’atleta cervese è diventato famoso per le imprese apparentemente impossibili proposte per sensibilizzare il pubblico e i suoi follower sui temi della sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Lo scorso 24 luglio ha percorso 170 chilometri a nuoto per raggiungere la città di Venezia e 240 di corsa per tornare a Cervia.