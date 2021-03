A Pasqua si esplorano i tesori del Museo Nazionale con "Vladi il Vampiro"

Prendendo ispirazione dalle iniziative di tante scuole del nostro territorio, anche i Servizi educativi del Museo Nazionale di Ravenna hanno preparato una busta dedicata ai giovani amici dell’arte, che può essere presa gratuitamente dal cancello su via San Vitale.

All’interno, oltre alle istruzioni per realizzare un simpatico “origami”, c’è una fiaba - l’ultima avventura di Vladi il Vampiro, la mascotte che scopre i tanti tesori del museo cittadino. Le avventure del vampiro gentiluomo (disegnato da Sara Malerba), come tutte le altre #favolealmuseo possono essere viste sul canale Youtube dalla Direzione Regionale Musei dell’Emilia-Romagna, da cui il museo di Ravenna dipende. Per chi abita troppo lontano, il contenuto della busta, ovvero il pdf della favola e le istruzioni per l’attività, può essere richiesto all’indirizzo: drm-ero.musnaz-ra@beniculturali.it

I racconti della serie “Un vampiro al Museo” e tutte le #favolealmuseo sono state create appositamente per far conoscere collezioni e oggetti del Museo Nazionale di Ravenna. In ogni video, al termine della lettura della favola, viene dedicato qualche minuto a semplici approfondimenti sulle opere principali presenti nella narrazione.