A Passogatto di Lugo una notte musicale sotto le stelle con “La Carampana”

Sabato 31 luglio alle 20.45 a Passogatto di Lugo, in via Passogatto 16, notte musicale sotto le stelle con “La Carampana”. Per l’occasione racconti, canti e balli della tradizione popolare emiliano-romagnola saranno scanditi dal violino di Roberto Bucci, dal violino e dalla chitarra di Marina Valli, dall’organetto, canto e chitarra di Anna Malservisi e dal violoncello e dal mandolino di Beppe Gallegati.

L’evento avrà luogo all’aperto e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19 attualmente vigenti. L’ingresso è ad offerta libera e la prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo ci si sposterà al chiuso con ingresso riservato solo ai primi 30 prenotati. Per ulteriori informazioni sull’evento contattare il numero 333 2513259 oppure visitare il sito www.passogatto.it.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.



