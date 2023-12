“A proposito di maternità”: in Classense un dialogo tra Nadia Terranova, Simona Vinci e Chiara Lagani

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 13 dicembre nella sala Dantesca della biblioteca Classense si terrà l’incontro “A proposito di Maternità”, dialogo tra Nadia Terranova, Simona Vinci e Chiara Lagani.

L’appuntamento, coordinato da Lisa Bentini, è stato pensato assieme alla Classense in occasione della presentazione ravennate di “Maternità”, lo spettacolo che Fanny & Alexander ha tratto dall’omonimo romanzo di Sheila Heti (Sellerio 2019) in cui una donna alla soglia dei quarant’anni si interroga insistentemente sulla possibilità di avere o meno un figlio. Alle domande più difficili l’autrice risponde lanciando i dadi e interrogando l’I Ching. Questo procedimento innesca a poco a poco una serie di altri temi, che affiorano progressivamente nelle pagine del libro, così come nello spettacolo: il tabù, la scelta, il caso, il destino, la forza e la bellezza della vita.

L’incontro è parte della programmazione di “Fèsta 2023”, rassegna a cura di E Production, ed è collegato allo spettacolo “Maternità” di Fanny & Alexander, che sarà in scena il 12 e 13 dicembre alle 21 al teatro Rasi.

Informazioni di approfondimento: https://e-production.org/festa-2023/