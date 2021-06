A Ravenna tornano le masterclass con i grandi maestri di musica

Tornano a Ravenna per la seconda edizione le master class organizzate dall’associazione musicale Angelo Mariani. Dal 31 agosto all’11 settembre le lezioni animeranno la Sala Don Minzoni del Seminario Arcivescovile di Ravenna in piazza Duomo 4. Di alto profilo i tre musicisti che daranno vita alle master class: il flautista Filippo Mazzoli, il pianista Giuseppe Albanese e Alberto Miodini, pianista del Trio di Parma.

Il flautista Filippo Mazzoli dopo aver frequentato l’Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola, dove fra l’altro ha ottenuto il diploma di musica da camera nella classe di Pier Narciso Masi e Alexander Lonquich, e ottenuto il diploma superiore di flauto presso il Conservatori superior de mùsica del Liceu di Barcellona, attualmente è primo flauto di compagini importanti come l’Orchestra del Comunale di Bologna, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra di Teatro di Genova e del Teatro Verdi di Milano. La sua master class di flauto e musica da camera si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre.

Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Giuseppe Albanese vanta la collaborazione con la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon con la quale ha inciso diversi CD. E’ stato invitato per recital e concerti con orchestra da autorevoli ribalte internazionali, dal Metropolitan Museum di New York al Konzerthaus di Berlino, dal Mozarteum di Salisburgo alla Steinway Hall di Londra, dalla Salle Cortot di Parigi alla Filarmonica di San Pietroburgo. Già “Premio Venezia” e Premio speciale per la miglior esecuzione dell’opera contemporanea al “Busoni” di Bolzano, Albanese è stato insignito del primo premio al “Vendome Prize”, definito da Le Figaro “il concorso più prestigioso del mondo attuale”. La sua master classe si terrà dal 6 all’8 settembre.

Alberto Miodini da oltre trent’anni è il pianista del Trio di Parma, complesso con il quale si è affermato ai Concorsi Internazionali “Vittorio Gui” di Firenze, ARD di Monaco, Melbourne e Lione. Gli è stato inoltre conferito, sempre come componente del Trio di Parma, il Premio “Abbiati” della critica musicale italiana e ha tenuto concerti per le più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero. All’attività con il Trio affianca quella solistica, suonando sia in recital che con importanti orchestre. A Ravenna terrà la sua master class di pianoforte e musica da camera dal 9 all’11 settembre.

Sarà possibile iscriversi entro venerdì 20 agosto 2021 utilizzando l’apposito modulo di iscrizione, scaricabile dal sito dell'associazione Angelo Mariani, il quale una volta compilato in ogni sua parte dovrà essere spedito per posta elettronica all’indirizzo info@capitra.it insieme agli allegati specificati nel bando sempre entro il 20 agosto 2021. Sarano messe a disposizione degli allievi aule studio con pianoforte, per tutto il periodo delle tre master class. Sono previste borse di studio per i migliori allievi di ogni master class, e ognuna di esse si concluderà con un concerto eseguito dagli allievi, scelti dai docenti stessi.