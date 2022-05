A Ravenna un nuovo appuntamento con "Bimbimbici"

Domenica 8 maggio, a Ravenna torna "Bimbimbici", la manifestazione di FIAB ITALIA (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. L'iniziativa sarà un'allegra pedalata in sicurezza lungo le vie del Comune, è rivolta a bambini e ragazzi, ma è comunque aperta a tutti: un’opportunità per pedalare insieme! Bimbimbici, infatti, nasce per sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili e aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone. Invitiamo quindi le famiglie a partecipare con i loro ragazzi, grandi e piccoli che amano la bicicletta e la natura e che desiderano vivere in un mondo sostenibile. Il ritrovo è ai Giardini Speyer alle ore 9.00 con partenza alle 9.30. Dopo aver percorso circa 12 km in bici, all’arrivo alle 11.30 presso il Centro Commerciale ESP, ci saranno un piccolo ristoro offerto da Coop Alleanza 3.0 a tutti i partecipanti, l'inaugurazione del Bee Hotel, un rifugio artificiale che simula i luoghi di nidificazione e di svernamento delle api e altri piccoli insetti impollinatori, e tante postazioni ludiche per i bambini e le bambine.

Inoltre, per i bambini partecipanti, ci sarà l'estrazione di una bicicletta modello Graziella offerta da FIAB Ravenna. I volontari di Fiab Ravenna accompagneranno la pedalata insieme a UISP, Corpo Volontario Forestale e Polizia Locale. Durante la pedalata, Luca Calisti di 100Bici offrirà un piccolo servizio di “riparazione forature”. La preiscrizione è obbligatoria e va fatta con mail all'indirizzo prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it indicando i nominativi dei partecipanti e un riferimento telefonico. Le preiscrizioni saranno accolte fino al numero massimo di 100 partecipanti.