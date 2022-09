A Riolo Terme torna la rassegna eventi 'Associando'

Indirizzo non disponibile

Torna a Riolo Terme “Associando”, manifestazione che ogni anno la Pro Loco di Riolo Terme, unitamente alle altre associazioni del territorio, organizza nel mese di settembre per offrire al pubblico un ricco programma di iniziative. Si parte mercoledì 7 settembre - alle 20.30 presso il Centro Sociale Primavera – con “Metti una sera a cena con un amico”, serata dedicata ad Angelino Muccinelli, organizzata dal gruppo pensionati di Riolo Terme. Giovedì 8 settembre sapori e colori del mondo con la “Cena Multietnica”, alle 19.30 presso il Parco Pertini. Protagonisti i cittadini stranieri di Riolo Terme, che cucineranno per i partecipanti i piatti tipici delle loro terre. Prenotazione obbligatoria (Francesca 335 6792566 - Iacopo 346 6494867).

Venerdì 9 settembre sarà invece dedicato al rispetto dell’ambiente. Alle 17.00 appuntamento al Parco Pertini con “Puliamo quel che amiamo”, iniziativa incentrata sulla pulizia dei parchi e del verde pubblico, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni. Salute, sport e arte al centro del programma di sabato 10 e domenica 11 settembre. Nelle due giornate, dalle 16.00 alle 20.00, il Parco Fluviale verrà animato da “Lo Sport al Fiume” - tappa riolese di “Sport in Unione”, evento di promozione dello sport organizzato dall’Unione Romagna Faentina - in cui le associazioni sportive di Riolo presenteranno le loro attività e offriranno ai partecipanti momenti di sano divertimento.

Sabato 10, nell’ambito dell’iniziativa “La Salute al Parco Pertini”, alle 18.00 presso la Sala “Sante Ghinassi” verrà inaugurata la mostra "Magiche emozioni", curata da Salvatore Garbo, mentre al Parco Pertini alle 20.30 la Pubblica Assistenza presenterà la mappatura e l'utilizzo dei defibrillatori. Prevista infine per domenica 11 un’escursione all’alba al Borgo dei Crivellari. Ritrovo alle ore 5.50 al campo sportivo di Borgo Rivola e arrivo previsto alle 6.20. All’arrivo gli escursionisti verranno accolti dal concerto per voce e chitarra a cura di Iza, durante il quale potranno partecipare a una lezione di yoga. Tutte le sere: concerti al Forum Live Jazz presso Piazza Mazzanti.

In programma anche una lotteria di beneficenza con in palio ricchi buoni spesa. Una parte dei fondi raccolti finanzieranno le borse di studio rivolte agli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Riolo Terme, superando l'esame di stato con le migliori valutazioni. Biglietti in vendita a 2,5 euro nei negozi aderenti. Estrazione domenica 11 settembre alle 20.30 al Parco Fluviale.