A San Romualdo il concerto di Jnr Robinson, un grande del Gospel europeo

Per la prima volta a Ravenna arriva Jnr Robinson, artista di fama internazionale, che si esibirà in un concerto gospel insieme al coro To be Choir diretto dalla cantante Valentina Cortesi. Jnr Robinson è un’icona del Gospel europeo, uno dei più acclamati artisti gospel britannici e vincitore di premi quali il “Gospel award” e “Miglior cantante dell’anno” nel Regno Unito. Numerose sono le sue apparizioni televisive e radio, le collaborazioni con star della black music come Chaka Khan nel musical “Mama i want to sing” . Jnr Robinson porta la sua musica in giro per l’Europa ed è apparso in numerosi lavori discografici come cantante solista e corista di grandissimi artisti tra cui Michael Bolton. Di recente è stato invitato a cantare con la “Baltic Philarmonic Orchestra” in Polonia. Jnr Robinson si esibirà insieme al coro To Be Choir diretto da Valentina Cortesi, reduce da un lungo ed acclamato tour invernale di concerti.

Ad accompagnarli una splendida band di musicisti professionisti : Valentina Cortesi - voce solista e direzione coro; Giovanni Sandrini - chitarra; Matteo Tiozzo - basso; Enrico Ronzani - pianoforte Gianluca Nanni - batteria. Per prenotazioni e informazioni, 331 7617469.

Il concerto sarà il momento conclusivo di tre giornate speciali, in cui Jnr Robinson terrà un workshop al Centro Mousikè sul canto e coro gospel. Sarà dunque l’opportunità per approfondire l’interpretazione, la tecnica tecnica vocale, corale e solistica interagendo personalmente con Jnr Robinson.

Gli incontri si svolgeranno al Centro Mousikè (via Lago di Como 27/a - Ravenna) :

Giovedì 6 aprile e Venerdì 7 aprile dalle 19.30 alle 22.30

Sabato 8 aprile dalle 9.30 alle 15.30



Le iscrizioni sono aperte limitate a soli 8 posti.

Per prenotazioni, 331 7617469.