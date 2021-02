A San Valentino tornano i cuori di cioccolato di Telethon per sostenere la ricerca

Anche quest’anno la squadra dei volontari Uildm/Telethon Bassa Romagna scende in campo per distribuire il Cuore di cioccolato e dare così nuova linfa alla ricerca.

I volontari, coordinati da Mariagiovanna Ranieri, saranno presenti sul territorio in occasione di San Valentino per dare il loro contributo alla raccolta fondi a sostegno della ricerca. Il Cuore di cioccolato Telethon è infatti un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che proprio nel contesto dell’emergenza attuale non deve fermarsi.

I banchetti con il Cuore di cioccolato saranno al centro commerciale Il Globo di Lugo nelle giornate di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio dalle 10 alle 19. Inoltre, è possibile trovare il Cuore di cioccolato presso Gioielleria Antolini (via Baracca) e al Bar Jolly (piazza Mazzini).