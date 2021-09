"A spalle nude", Stefania Guglielmi e Paola Mora ripercorrono i diari segreti di Anne Lister

Indirizzo non disponibile

Secondo appuntamento con la rassegna letteraria “A spalle nude”, ospitata al Fem Garden di via Rocca ai Fossi 20 a Ravenna e organizzata dalla Casa delle Donne. I cancelli del Fem Garden si riapriranno giovedì 30 settembre alle 17.30 per ospitare Stefania Guglielmi e Paola Mora della casa editrice Somara!, in dialogo con Barbara Domenichini e Maya Romagnoli della Casa delle Donne sul libro “Nessuna mi ha mai detto di no”, scritto da Angela Steidele a partire dai diari segreti di Anne Lister.

“Io amo solo ed esclusivamente il bel sesso e ne sono ricambiata, quindi il mio cuore disdegna ogni altro amore”. Così scrive Anne Lister nei suoi diari, nella scrittura criptata che verrà decifrata soltanto decenni dopo la sua morte.

Personaggio unico e straordinario, Anne Lister sfida le leggi sociali del suo tempo e lo fa apertamente, nei modi, negli abiti, nel rifiuto del matrimonio e dei cliché della femminilità e, segretamente, con una impressionante serie di avventure amorose con donne.

Nata nel 1791 ad Halifax, Anne Lister è contemporanea delle eroine di Jane Austen, ma vive la vita di una donna libera e di una lesbica sicura di sé, in un’epoca in cui le due cose non erano neppure pensabili.