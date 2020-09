A spasso con Dante fra laboratori, narrazioni, letture

Con la presentazione ufficiale del programma delle celebrazioni dantesche “Viva Dante – Ravenna 2020/2021” si apre “l’anno del Sommo Poeta”, con numerose iniziative culturali sul territorio ravennate.

A spasso con Dante è il titolo della rassegna di eventi, a cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica, che vogliono raccontare Dante ai più piccoli, con laboratori, narrazioni e letture. Si tengono da sabato 19 settembre fino a sabato 24 ottobre presso gli Antichi chiostri francescani e il Museo Tamo Mosaico, e sono rivolti a bambini dai 5 agli 11 anni.

Il calendario

Sabato 19 settembre ore 17

Antichi chiostri francescani

Ma tu lo conosci Dante?

Narrazione e laboratorio di mosaico a tema dantesco.

Mercoledì 23 settembre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Un viaggio da paura!

Lettura a tema dantesco.

Sabato 26 settembre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Quasi come in una fiaba?

Narrazione e laboratorio grafico-creativo

Dante si perde in un bosco oscuro e tenebroso: ascoltiamo la storia e realizziamo una “selva oscura” in 3D.

Mercoledì 30 settembre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Un viaggio da paura!

Lettura a tema dantesco.

Sabato 3 ottobre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Fate, mostri e cani a tre teste…

Laboratorio di tecnica del mosaico

Un laboratorio di mosaico per incontrare insieme a Dante personaggi come Beatrice, Cerbero, il Minotauro, i centauri.

Sabato 10 ottobre ore 16.00

Museo Tamo Mosaico

Dante in Wonderland

Laboratorio di grafica creativa

Narrazione e laboratorio grafico per realizzare “l’aldilà” dantesco in 3D.

Sabato 17 ottobre ore 17.00

Museo Tamo Mosaico

E quindi uscimmo a riveder le stelle

Laboratorio di tecnica del mosaico

Riviviamo il viaggio di Dante e realizziamo una stella ispirata ai mosaici ravennati.

Sabato 24 ottobre ore 16.00

Museo Tamo Mosaico

Ma tu lo conosci Dante?

Narrazione e laboratorio di mosaico a tema dantesco.

Informazioni e iscrizioni (prenotazione obbligatoria): 0544 36136 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Adatto ai bambini da 5 a 11 anni. Tariffa: € 6 a bambino - genitori gratuito. Durata: 1 ora e 30 minuti.