L'omaggio musicale di Davide Zanasi ai più grandi compositori di musica d’organo e a Dante

Giovedì 29 luglio alle 21:15 avrà luogo il quarto appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 2, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.

Il giovane e promettente Davide Zanasi, organista, clavicembalista, direttore di coro e didatta, proporrà un programma intitolato “Anniversari, con un omaggio a Bach”, con musiche di autori quali J. S. Bach, M. E. Bossi e F. Liszt. Concluderà il concerto con una propria improvvisazione su una lettura dantesca, in omaggio al grande autore italiano. Il prossimo concerto si terrà giovedì 5 agosto, e vedrà la partecipazione di Sophie Magnanini.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Parrocchia di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Caporali Recinzioni, Trattoria da Anna e Roberto, Kontiki Beach&Restaurant, Ristorante-Pizzeria Notte e Dì, Casa Dorita Bed & Breakfast, Hotel Brigantino, Mi.Ma. Tennis Mare Pineta, Nanni Claudio & C. snc, Malusi 258b, ParfumKafè.



Per la partecipazione ai concerti verranno seguite le norme previste dal Protocollo CEI per la partecipazione alle celebrazioni. L’ingresso è a offerta libera.

