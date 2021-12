La compagnia Instabile con "La Maledizione di Aurora"

L'InStabile Compagnia di Faenza torna in scena con "La Maledizione di Aurora", uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che è in programma domenica 26 dicembre alle ore 15.15 e alle ore 18.15 al Teatro San Giuseppe di Faenza in via Dal Pozzo.

Lo spettacolo racconta la storia di una principessa, di simpatiche fatine e di una terribile maledizione che solo il bacio del vero amore potrà spezzare. La Maledizione di Aurora va in scena il 26 dicembre e il 6 gennaio. Prenotazione obbligatoria al 370 3255878 (solo via SMS e Whatsapp). Ritiro Biglietti: dalle 10 alle 12 e prima dello spettacolo presso il Teatro.