A Voltana "concerti in villa" con dedica a Ennio Morricone

Venerdì 4 settembre i Concerti in Villa salutano Voltana di Lugo con l’ultimo appuntamento musicale. Alle 21 a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13) si esibirà il Trio Movie in “Note per Ennio Morricone”, un omaggio al grande Maestro recentemente scomparso.

Il trio è composto da Pamela Falconi al flauto, Carmen Falconi al pianoforte e Giulia Costa al violoncello. Il loro progetto dedicato alla musica da film nasce nel 2003 dall’unione delle tre musiciste, provenienti dagli studi classici e jazz. Il progetto si propone di far rivivere le atmosfere, i sentimenti e i luoghi delle più celebri pellicole, dagli esordi del cinema fino ai nostri giorni. In quest’anno particolare il gruppo si è prefisso l’obiettivo di rivolgere la propria attenzione a uno dei più illustri compositori di musica per il cinema di tutti i tempi: Ennio Morricone. Del Maestro risuoneranno le melodie legate a pellicole come C’era una volta il West, C’era una volta in America, Mission, Nuovo Cinema Paradiso e tante altre che hanno reso da sempre il cinema un luogo magico ed evocativo. Insieme ad esse, le colonne sonore, composte da altri autori celebri come Rota, Nyman, Sakamoto, riporteranno alla memoria le immagini che hanno caratterizzato i migliori film della storia del cinema internazionale, sotto una veste personalizzata, riarrangiata e resa originale dalle elaborazioni del trio. La voce del flauto, accompagnata dal pianoforte, dialogando col violoncello, conduce gli ascoltatori in un mondo fatto di sogni, ricordi ed emozioni sempre vivi.

L’ingresso è a offerta libera. Il concerto si svolgerà anche in caso di maltempo. La prenotazione è obbligatoria al numero 0545 72885. Ogni partecipante deve essere munito di mascherina.

I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca' Vecchia.