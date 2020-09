Abiti, decorazioni e intrattenimento: la festa di matrimonio parte dal Wedding Day

Giunge alla quarta edizione il Wedding Day dell’Antico Convento San Francesco, a Bagnacavallo, manifestazione dedicata ai futuri sposi promossa per domenica 4 ottobre dall’associazione “Bagnacavallo fa Centro” e dai gestori dell’albergo in collaborazione con il circuito l’Assaggio Wedding di Forlì.

Dalle 14 alle 19 saranno presenti le migliori aziende del territorio, da Ravenna a Forlì, passando per Bagnacavallo e Faenza: attività artigianali e commerciali in grado di offrire tutti i servizi necessari per il matrimonio e i momenti di festa, dagli abiti alle decorazioni floreali, dall’organizzazione del viaggio di nozze all’intrattenimento.

Il programma del pomeriggio prevede alle 14.30 una visita guidata all’ex convento di San Francesco, alle 15.30 un Wedding Game e alle 16 la sfilata di abiti da sposa e sposo. Dalle 17 i partecipanti potranno assaggiare un aperitivo con degustazioni e alle 18, per concludere, ci sarà la degustazione di una torta nuziale con fuochi d’artificio.

L’ingresso è gratuito, la registrazione è obbligatoria consultando il sito www.assaggiowedding.it. L’albergo Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10.