Abiti e solidarietà al "garage sale" della sartoria sociale

Risvolto, sartoria sociale e negozio di abiti second hand del progetto Cervia Social Food, organizza per sabato 21 ottobre dalle 15:00 alle 18:00, presso il proprio magazzino di via Levico 13, un "Garage sale" con vendita di giacconi, cappotti e oggettistica. Sarà possibile visionare in libertà molti capi e oggetti donati da cittadini, turisti e aziende ed acquistare i capi e gli oggetti più graditi a prezzi interessanti.

Sarà anche l'occasione per incontrare i volontari dell’Emporio, della Cucina popolare e del Centro del riuso e vedere personalmente i servizi attivati o in via di completamento. Chi volesse invece, nei giorni precedenti, donare giacconi, cappotti e oggetti in buono stato da vendere nell'evento di sabato 21 ottobre, può recarsi in via Levico 13 il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 oppure telefonare al 3343298097. Tutte le entrate e le donazioni raccolte durante il Garage Sale di sabato saranno destinate all'avvio dell'esperienza della cucina popolare, prevista per la fine del mese di ottobre e per migliorare la bellezza e l'accoglienza di questo ristorante speciale, dove, oltre al cibo, sarà ossibile gustare storie.