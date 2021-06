Accademia Bizantina fra le note di Schumann e Mendelssohn

Indirizzo non disponibile

Sabato 5 giugno, ore 21.30, gran serata di musica alla Rocca Brancaleone, con Ravenna Festival che ospita Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone per un concerto fra le note di Schumann e Mendelssohn. Biglietti da 25 a 45 euro, 5 euro per gli under 18.

È dal secolo scorso che la nostra memoria uditiva delle sinfonie ottocentesche si è consolidata sulla base della tradizione esecutiva di grandi orchestre, con strumenti standardizzati nelle caratteristiche tecniche e nel timbro, una “abitudine” a cui Accademia Bizantina si è sempre sottratta, nel repertorio barocco. La consueta attenzione agli strumenti d’epoca e alla storicità della performance la propone ora, per la prima volta, a due classici del sinfonismo romantico. Suonerà “diversa” allora l’Italiana di Mendelssohn, omaggio alla cantabilità del nostro paese con accenno di saltarello, comunque intrisa di viennesità e memore del contrappunto bachiano. Così la Renana, che vibrerà della ricchezza di una tavolozza timbrica sorprendente, capace di esaltare l’elaborazione tematica con cui Schumann rinnova la grande forma tradizionale.