L'Accademia degli Effimeri in scena con lo spettacolo "Doc" a favore delle famiglie alluvionate

Giovedì 23 novembre, ore 20.45, l'Accademia degli Effimeri porterà in scena al Teatro comunale di Russi lo spettacolo comico "D.O.C. - Disturbo ossessivo compulsivo", tratto da un'opera dello scrittore francese Laurent Baffie, che affronta con l'ottica della leggerezza e del sorriso, i temi della fragilità a cui nessuno può sottrarsi.

In scena, guidati dalla regia di Luca Maggiore (che ha anche curato il riadattamento del testo teatrale) ci saranno Davide Casadio, Cristina Bendandi, Laura Francesconi, Filippo Lucarelli, Sabrina Santolini, Elisabetta Scarpa, Sergio Venturi.

Tutto il ricavato dalla vendita dei biglietti (costo: 10 euro) sarà devoluto in beneficenza, a favore delle famiglie alluvionate di Russi. Non è la prima volta che la compagnia amatoriale russiana decide di devolvere l'incasso in aiuto della popolazione romagnola colpita degli eventi di maggio: anche il 17 ottobre scorso, in occasione del debutto al Rasi di Ravenna (la prima dello spettacolo si è tenuta invece un anno fa al Teatro Binario a Cotignola), il ricavato è andato alle famiglie alluvionate di Ravenna.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro comunale di Russi, via Cavour 10, tel. 0544 587690. Vendita biglietti (direttamente a Teatro): martedì e venerdì, ore 9.30-12; mercoledì ore 17.30-19.30.