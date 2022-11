Parte la magia delle feste: si illumina l'albero di Natale in piazza

Parte “Christmas in Ravenna”, la rassegna natalizia che accompagnerà la città fino al termine delle festività. Sabato 3 dicembre, alle 17, è fissata l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Popolo. Il nuovo albero di Natale, come ormai da tradizione donato dalla città di Andalo, è stato allestito con 250 elementi dorati a specchio che renderanno luminoso l’addobbo anche nelle ore diurne, mentre l’illuminazione sarà con luci a basso consumo e con orari ridotti rispetto al passato. Sempre sabato saranno accese anche le luminarie natalizie del centro.