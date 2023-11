Luci ed emozioni in piazza: si accende il grande albero di Natale e arrivano i mercatini

Sabato 2 dicembre la città è pronta a illuminarsi per le feste di Natale sotto l’albero. In Piazza del Popolo si accende il grande albero di Natale. Lucine led e 250 elementi dorati illumineranno il grande albero di Natale donato a Ravenna dal comune di Andalo a celebrare l’ormai trentennale legame tra le due città. La pianta utilizzata come albero di Natale era inserita in un precedente intervento di abbattimento programmato da parte del Comune di Andalo.

Nella stessa giornata si inaugurano anche i Capanni del Natale che resteranno in piazza da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio. I capanni, che fanno riferimento alla tradizione balneare romagnola degli anni ’50 e ’60, saranno vestiti a festa con prodotti natalizi ed enogastronomici di qualità. Orario: 10.00 – 14.00 e 16.00 – 20.00 (tutti i giorni).