Acqua, vino e Passatore: tornano gli itinerari fra storia e territorio

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate organizzate nell’ambito del progetto di promozione territoriale e turistica Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive. Dopo il Teatro Goldoni e il territorio di Villa Prati, venerdì 20 (e poi venerdì 27) agosto alle 18.30 sarà la volta del centro storico di Bagnacavallo con la visita dal titolo Sulle tracce del Passator Cortese. Ricordando la storia di Stefano Pelloni, detto il Passatore, si sarà guidati in un itinerario al suo inseguimento: dalla Torre Civica in piazza della Libertà, dove fu imprigionato, ai luoghi dove fu girato lo sceneggiato televisivo di Piero Nelli nel 1977 a lui dedicato: il Teatro Goldoni e Piazza Nuova. La passeggiata si concluderà con una degustazione di vini del territorio. La visita avrà la durata di circa un’ora e mezzo ed è rivolta a un minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti. Per info, costi e prenotazioni: 339 3894993 (Agnese).

Il percorso Dall’acqua al vino lungo il Canale Naviglio sarà invece riproposto sabato 21 agosto (e poi sabato 18 settembre). La partenza è prevista alle 15.30 da Largo De Gasperi, a Bagnacavallo, per poi proseguire lungo la ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli fino a Villa Prati. Durante il percorso, da svolgere in autonomia preferibilmente in bicicletta, si incontreranno le bellezze della natura, della storia, dei luoghi caratteristici e dei prodotti della terra (farina da cereali a km 0, frutta appena raccolta, vino bianco Villa Cornete), fino ad essere accolti a Villa Prati nell’area parrocchiale e al laboratorio di ceramica di Anna Tazzari. Maggiori dettagli saranno forniti al momento della prenotazione, possibile fino al giorno precedente telefonando al numero 333 238402 (Gabriella). Le esperienze saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di cinque partecipanti.