Proseguono le 'Passeggiate con gusto': nuove visite al tramonto con apericena

Prosegue ad agosto l’iniziativa Passeggiate con Gusto – Visite insolite alla scoperta di Ravenna promossa da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione quest’anno con L’Alighieri Caffè e Cucina, MadyPizza e La Reverie, creata in tempo di pandemia per offrire una “brezza” di cultura e fare conoscere meglio ai ravennati la propria città. Quattro gli appuntamenti previsti in questo mese, il primo venerdì 5 agosto, con tre itinerari diversi di un’ora e mezza, con partenza alle ore 19.00, che si snodano per le vie di Ravenna, comprendendo porte e torri, alla scoperta di particolari nascosti, dettagli inusuali e storie insolite della città e che si concludono alle 20.30 con un apericena nei dehors dei locali ravennati.



Questo il programma:



Venerdì 5 agosto Itinerario Porta San Mama. Percorso: Ritrovo a Porta San Mama, via Bastione, Molino Lovatelli, via Baccarini, Chiesa di San Niccolò, Chiesa di San Romualdo, Biblioteca Classense, Magazzeno Art Gallery, via Tombesi dall’Ova, Cioccolateria creativa Nicoletta Rustici, Basilica di Sant’Agata, Chiesa di San Carlino, Basilica di San Francesco, via Boccaccio. Locale: L’Alighieri Caffè e Cucina

Venerdì 12 agosto Itinerario Torre dell’Orologio. Percorso: Ritrovo alla Torre dell’Orologio, piazza Garibaldi, Teatro Alighieri, via Mariani, Palazzo Corradini, vicolo Corradini, via Guaccimanni, Orfanatrofio maschile, Palazzo Santacroce, Chiesa di San Salvatore ad Calchi, via Alberoni, Chiesa Ss. Simone e Giuda, murales di via Candiano, via Gulli, via Grado e via Trieste. Locale: MadyPizza.

Giovedì 18 agosto torna l'tinerario di Porta San Mama. Venerdì 26 agosto itinerario Porta Teguriense. Percorso: Ritrovo a Porta Adriana, via Maggiore, Borgo e Chiesa di San Biagio, via Morelli, via Don Minzoni, via Pier Traversari, Torre Umbratica, Basilica di Santa Maria Maggiore, via San Vitale, monastero benedettino, via Mura di San Vitale, Porta Teguriense. Locale: La Reverie



Le visite saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 20 Euro a persona include la visita, il noleggio delle radioguide e l’apericena. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente tramite la piattaforma eventbrite.it, dove è possibile trovare la scheda di ogni appuntamento effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, sul portale di Ravenna Incoming ravennaexperience.it oppure contattando direttamente la guida.