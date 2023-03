Agri-laboratorio, merenda a km zero e consigli per coltivare alla "Festa di primavera"

In occasione dell’inizio della nuova stagione il Mercato di Campagna Amica Ravenna, in via Canalazzo 59, promuove sabato 25 marzo la Festa della Primavera Contadina con il tutor dell’orto e dei fiori. Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, come sottolinea la Coldiretti, oggi la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione.

Per questo dalle 10 del mattino è in programma l'agri-laboratorio “L’arte dell’orto”, momento gratuito di gioco-formazione dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni che potranno mettere le mani nella terra insieme a mamma e papà tornando a casa più ricchi di conoscenze. Ispirandosi alla tradizionale festa di primavera legata alla gratitudine e alla semina, il laboratorio accompagnerà i bambini in attività divertenti e di espressione artistica. Ogni bambino creerà il proprio vaso con materiali di riciclo e potrà seminare la propria magica "intenzione di primavera" (prenotazioni su www.kidlights.it oppure via WhatsApp al 347 8638450).

Per i più grandi da non perdere i consigli per ‘coltivare il proprio pollice verde’ con Cristina, della Soc. Agr. Floricoltura Bandini, esperta di piante aromatiche e fiori. Dalle 11.30 agri-merenda di stagione offerta dalle aziende agricole del Mercato.