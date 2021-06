Agriaperitivi: tre appuntamenti per parlare di eco-turismo, benessere consapevole e ripartenza sostenibile

Il Mercato di Campagna Amica a Ravenna organizza una mini rassegna per parlare di ripartenza economica nel segno della sostenibilità

Nei venerdì di giugno il Mercato di Campagna Amica Ravenna, via Canalazzo 59 (piazza dei Carabinieri, Ravenna) promuove la mini-rassegna “Agri-Talk, 4 chiacchiere rurali in città”. Dalle ore 18 agriaperitivo e chiacchierata in piazzetta con esperti del settore sui temi del turismo sostenibile, del benessere consapevole e della ripartenza ecologica post pandemia. Ingresso gratuito previa prenotazione.

Il programma. Venerdì 11 giugno: "Come il Covid trasforma la voglia di vacanza. Verso un nuovo eco-turismo". Se ne parla con Riviera Experience, Ravenna Welcome, Fiab Ravenna e l'agrichef Gianluca Martelli, vicepresidente Terranostra Ravenna. Il 18 giugno "Siamo esseri speciali, guida al benessere consapevole. Prendersi cura di noi stessi partendo da ambiente, cibo e corpo", appuntamento con coop Centotrentasette - formazione del benessere e Matanji Essential Food. Infine il 25 giugno: "Oltre la pandemia, ripartire dai paesi, dalla poesia, dalla campagna", un reading con Franco Arminio da "Lettera a chi non c'era, parole dalle terre mosse".