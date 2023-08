Ai "Martedì d'agosto" arriva Cristiano Godano dei Marlene Kuntz

Indirizzo non disponibile

Martedi 29 agosto alle ore 21 all’ultimo martedi di agosto in Piazza del Duomo a Faenza arriva un appuntamento di grande rilievo: l'incontro musicale di "Parole e Musica" con il cantautore Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz. L'evento vedrà l'apertura delle band 100 Morning Band, Dates e Ginko. Per l'occasione ci sarà anche la presentazione del volume "Faenza, Tieni Botta!" a cura di Tempo al Libro di Mauro Gurioli, con le testimoninanze di Mirko Francesconi e Floriano Cerini. Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi pro Emergency Faenza a favore delle persone in difficoltà colpite dall’alluvione. Al Bar Al Moro inoltre suonerà la band della Casa della Musica dei D-Vago.