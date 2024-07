Al Biomercato di Alfonsine i prodotti da forno di grani antichi

Mercoledì 3 luglio, come tutti i mercoledì, continua il Biomercato di Alfonsine dalle 16:00 alle 19:00 in Piazza Monti, con la merenda offerta dai produttori con i loro prodotti. Tra le aziende partecipanti c'è anche L'albero della Vita di Pierfranco Galli, che porta prodotti da forno del territorio romagnolo e non, con una attenzione di riguardo alla filosofia con cui le aziende produttrici lavorano.

"A volte, nei mercatini che svolgo da anni, quando spiego le caratteristiche del pane che offro qualcuno mi risponde che non crede nei grani antichi e che costano di più del pane normale inutilmente - spiega l'imprenditore - Ritengo che spesso chi è poco informato su certi argomenti dà spiegazioni comode trovate sul web. I grani antichi sono più sostenibili di quelli moderni, non hanno bisogno di diserbanti e nemmeno di pesticidi. Un aspetto non considerato riguarda la maggiore allergenicità dei grani moderni, che sono stati selezionati e ibridati geneticamente, oltre che per la taglia bassa della pianta, per aumentare sempre di più la forza del glutine. In sostanza i grani moderni hanno un tipo di glutine che è più infiammatorio e che determina più problemi di allergie e intolleranze verso il frumento. Il cosiddetto grano antico ha più minerali, ma anche più vitamine e più sostanze antiossidanti rispetto ai grani moderni. I grani antichi più famosi coltivati in Romagna sono il grano duro Senatore Cappelli, i grani teneri Andriolo, Frassineto, Gentil rosso, dalla Toscana arriva il Verna e il Farro, dalla Sicilia il Timilia, Russello (grani duri), Perciasacchi e Maiorca (grani teneri). Sul mio banco si possono trovare pani e biscotti di farro, Senatore Cappelli, Grani Antichi misti e dall'autunno a primavera anche confezioni di farine di grani antichi".