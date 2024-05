Al Biomercato di Alfonsine in vendita anche i salami: "Fatti solo con ingredienti naturali"

Mercoledì 29 maggio, come tutti i mercoledì, continua il Biomercato di Alfonsine dalle 16:00 alle 19:00 in Piazza Monti. Tra i partecipanti c'è anche Nicholas, il salumiere dell'azienda Agri-comes della comunità 'Il Sasso-Montegianni', che spiega come sono fatti i salami. "Noi non usiamo assolutamente conservanti, ma solo carne di maiale, sale, pepe e vino passato nell'aglio. Solo, quindi, ingredienti naturali e della tradizione. Il segreto è nella giusta dosatura di sale e soprattutto nella stagionatura del salame in budello naturale, una fase molto delicata in cui bisogna mantenere i salami a determinate temperature e percentuali di umidità, variabili nel tempo. È una fase molto delicata, in cui costantemente monitoriamo i salami e regoliamo l'ambiente in cui stagionano. Consideriamo che circa un 5% dei salami non riesca perfetto, tante volte ce ne accorgiamo prima di venderli, altre volte no, ma quando un cliente ce lo riporta e ce lo fa notare, glielo sostituiamo subito. È quasi impossibile che il 100% dei salami riesca perfetto ogni volta, ma questa è una garanzia di salubrità e artigianalità del nostro prodotto Tutto questo, unito alle proprietà dell'aglio, che è un antibiotico naturale, contribuiscono a rendere il nostro salame un ottimo prodotto. Fatto proprio come una volta e come le tradizioni ci insegnano".