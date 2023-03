Al Bronson Club di Ravenna la statunitense Ana Roxanne e il duo Bono/Burattini

Incarnando la radiosità dei cantanti R&B, il candore degli inni sacri e il potere stimolante dell’anima della musica devozionale, la statunitense Ana Roxanne crea brani musicali incredibilmente intimi che combinano drone meditativo, paesaggi sonori rilassanti e voci angeliche. Innamorata della sacralità della musica corale e della divinità del canto classico indostano, e ossessionata dalla brillantezza delle dive R&B e pop, Roxanne incanala tutte queste ispirazioni nel suo lavoro emotivamente espressivo e vulnerabile. In apertura di serata ci sarà modo di apprezzare la presentazione dell’album di debutto del duo Bono / Burattini, ossia Francesca Bono (vocalist fondatrice di Ofeliadorme) e Vittoria Burattini (poliedrica batterista e membro dei Massimo Volume).

L’album di debutto di Ana Roxanne, ~~~ (2019), è stato creato durante i suoi ultimi anni di residenza nella Bay Area, dove Roxanne ha frequentato lo sperimentale Mills College, e funge da tributo ai musicisti e agli stili musicali che l'hanno ispirata. Il successivo Because of a Flower (2020) è una straziante e poetica meditazione sulle nozioni di identità di genere, bellezza e crudeltà. Roxanne descrive il suo processo come se iniziasse con «un elemento drone e uno stato d'animo», per poi intuire gradualmente melodia, sillabe e testi, come forme sacre che si materializzano dalla nebbia. Come si potrà vedere durante la sua performance, Roxanne trova il modo di incanalare le sue esperienze più intime in brani musicali sublimi.

Bono / Burattini. Fantasticherie infinite o allucinazioni traslucide, ritmo calmo e costante, spettrale ma innegabilmente presente: questo è Suono in un tempo trasfigurato, il debutto di Bono / Burattini. Ispirato da tre film della regista d’avanguardia Maya Deren (At Land, Ritual in Transfigured Time e A study in Choreography for Camera), Francesca Bono (vocalist, performer, fondatrice di Ofeliadorme e membro del collettivo Donnacirco) e Vittoria Burattini (percussionista, poliedrica batterista e membro dell’influente gruppo avant-rock italiano Massimo Volume) hanno creato una densa raccolta ipnotica e travolgente di canzoni basate sul solo uso del sintetizzatore Juno 60 e sul suono organico pulsante e lineare di una batteria. Questi apparenti limiti preparano la scena per un viaggio incredibilmente ricco e gratificante che stabilisce immediatamente una forte identità che oscilla tra paesaggi sonori onirici circolari e architetture ritmiche psichedeliche. Suono in un tempo trasfigurato è splendidamente registrato e mixato dal compositore italiano Stefano Pilia, un abbinamento perfetto per le esplorazioni sonore di Bono/Burattini e per un disco che interseca wave sperimentale, groove alieni, elettronica contemporanea e sci-fi futuristica. La loro miscela di elettronica analogica e pulsazioni organiche li colloca in un tempo fuori dal comune, dove la danza rimane l'unico rituale costante.

Ana Roxanne

+ Bono/Burattini

venerdì 24 marzo 2023



BROSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 10 euro + ddp, 12 euro alla porta.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141