Al Bronson Club i live di Yonic South, Leatherette e Big Sea

Il quintetto incendiario degli Yonic South, composto da membri di Bee Bee Sea e Miss Chain & the Broken Heels, suona un garage rock sporco e rozzo, con un suono squallido e aggressivo che incorpora fanatismo e umorismo surreale. Una band che dà vita a una nuova interpretazione della ferocia in stile Thee Oh Sees, Black Lips e The Jesus & Mary Chain. In apertura i Leatherette, band del team Bronson Recordings osannata dalla stampa specializzata, e i Big Sea, gruppo selezionato all’interno del progetto La Zona D’Ombra.

Gli Yonic South suonano un rozzo e chiassoso tipo di garage punk fracassone, condito da inebrianti colpi di psych e da raffiche di rumore. Composta da membri di Bee Bee Sea e Miss Chain & The Broken Heels, e sostenuta da una flebo di San Miguel, la band ha un'ossessione per le barrette Twix, la techno Gabber e hardcore e la squadra di calcio del Liverpool. In un sound squallido e violento che incorpora fanatismo e umorismo surreale, la band dà vita a una nuova interpretazione della ferocia di Thee Oh Sees, Black Lips e The Jesus & Mary Chain, ricordando al contempo la folle irriverenza di Country Teasers, Swell Maps e Heavy Metal. Il loro prolifico programma di tournée li ha portati a offrire performance dal vivo tumultuose in tutta Italia e in un recente tour europeo che li ha visti condividere il palco con artisti del calibro di King Khan, Preoccupations e Warmduscher. Il 2019 ha visto l'uscita del loro EP di debutto Wild Cobs (La Tempesta Dischi & Fuzzy Cluster Records), seguito da Twix & Dive (La Tempesta Dischi) nel 2020. Il loro ultimo lavoro, DEVO Challenge Cup, un EP che li vede impegnati in dediche alla band post-punk, è uscito il 3 febbraio 2023.

I Leatherette si presentano come “cinque ragazzi timidi che a volte scendono dal palco a prendono a pugni la gente“, un quintetto il cui incidente sonoro fatto di noise frastagliato, amore contorto, melodia oscura e angosciata ha prodotto un album incendiario. Potreste associarli ad affini e focosi spiriti post-punk della fiorente scena internazionale come Shame o Squid, oppure a sfrenati rumoristi 90s quali Unwound o Hoover, o ancora a urlanti no waver della specie di James Chance, ma la verità è che attualmente ci sono poche band come i Leatherette che camminano su questa Terra.

I Big Sea (band selezionata all’interno del progetto La Zona D’Ombra) nascono a Bologna nel 2020. Il loro primo EP è un’ondata freak spinta dalla volontà di fuggire dalla monotonia quotidiana e dalle strade consolidate attraverso ispirazioni grunge anni ’90, post-punk e garage. I testi sono un atto d’accusa contro lo status quo e un urlo generazionale.



Tre eccellenze nazionali sul palco del Bronson

Sonic Youth

+ Leatherette + Big Sea

sabato 4 marzo 2023

BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 8 euro + ddp, 10 euro alla porta.

Info: 333 2097141