Al Bronson il sound electro folk dei francesi Ko Shin Moon

Dopo la partecipazione al Beaches Brew Festival 2022 tornano in Romagna ma al Bronson Club i Ko Shin Moon, duo electro folk guidato da Niko Shin e Axel Moon. Dal suo studio di Parigi, il duo crea melodie ibride e ultraterrene, ispirate tanto dal rock psichedelico, dalla space disco, dalla cold wave quanto dalla musica anatolica, dalla Dabke e da altre musiche synth provenienti da tutto il mondo. Attraverso la sperimentazione stilistica, la band delinea un universo di contrasti. Il loro credo: eclettismo, cosmopolitismo e ibridazione. In apertura, Cemento Atlantico.

Sul palco i brani musicali di Ko Shin Moon si dispiegano per creare un'esperienza di ascolto e di danza coinvolgente. Le loro esibizioni dal vivo hanno entusiasmato il pubblico di numerosi festival francesi e internazionali di musica d'avanguardia (Trans Musicales, Nuits Sonores, Paléo Festival, Francofolies, Winnipeg Folk Festival, Montreal jazz festival, Beirut and Beyond...). I Ko Shin Moon hanno effettuato tournée in tutta Europa, nel Regno Unito, in Nord Africa, nel Levante e in Canada. Nel 2020 hanno lanciato una serie intitolata Miniature sulla loro etichetta discografica Total Totem. Miniature rende omaggio alle culture pop e folk di tutto il Mediterraneo, invitando delicatamente gli ascoltatori a viaggiare nello spazio e nel tempo. Ogni miniatura è un dialogo tra strumenti tradizionali, voci e suoni elettronici, in collaborazione con cantanti e strumentisti di vari Paesi.

In apertura Cemento Atlantico, primo progetto discografico del producer e DJ romagnolo Alessandro “ToffoloMuzik” Zoffoli. L'album d'esordio electro-world "Rotte Interrotte", è uscito nel 2021 per Bronson Recordings, nato dall'esigenza di tradurre in musica le esperienze di viaggio vissute degli ultimi anni. Entro il 2024 è atteso il suo nuovo album. Per ulteriori informazioni: tel 0544.482112. Appuntamento dalle 21.30 in Via Cella 50 a Madonna dell’Albero. Ingresso 15 euro in cassa, 13 € in prevendita.