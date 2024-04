Al Bronson un viaggio nel profondo blu di R.Y.F, progetto artistico di Francesca Morello

È in programma mercoledì 24 aprile alle 21.30, al Bronson di Madonna dell'Albero, il concerto di R.Y.F. progetto della singer-songwriter Francesca Morello, che porta in scena Deep Dark Blue, un album di sofferenza e guarigione, come spiega l'artista. Se il blu è il colore della tristezza, oppure il colore migliore per centrare il bersaglio dell’autenticità nella comunicazione, R.Y.F. – il progetto della singer-songwriter Francesca Morello – si spinge ancora più in là con il nuovo album Deep Dark Blue, uscito il 5 aprile per Bronson Recordings. Nato in seguito a un folgorante battesimo nel mare di Stromboli, dalle acque profondissime, dalle tinte talmente accese da ipnotizzare, Deep Dark Blue è un album di sofferenza e guarigione che comunque sia preserva e rafforza la carica destabilizzante di R.Y.F. In apertura di serata il musicista Demetrio Cecchitelli.

In Deep Dark Blue ci sono anche degli ospiti importanti, a rimarcare di riflesso la caratura internazionale di R.Y.F. nel suo percorso in costante ascesa. Stiamo parlando di Moor Mother, Skin (Skunk Anansie) e Alos (aka Stefania Pedretti, già in OvO e Allun), unite da femminismo, queerness e attivismo politico, a rinsaldare affinità artistiche preziose alla luce dei tempi di nuova repressione che stiamo vivendo. «Le collaborazioni erano nell’aria e tutte hanno accettato la mia proposta».

Ad aprire la serata Demetrio Cecchitelli (1997), un musicista la cui ricerca in campo sonoro si applica in contesti di live performance, installazione, radio, audiovisivo. Attivo dal 2016 conta ad oggi piu? di quaranta uscite discografiche, e si e? esibito in diversi ambiti della scena elettronica europea. Cura la rassegna THE CAVE insieme a Jacopo Buda, e la series online [avant session]. Ha collaborato come sound designer nel campo del teatro e delle arti performative con varie realta?, tra cui Motus. Ingresso 7 euro alla cassa e 5 euro in prevendita.