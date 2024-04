Al Caffè Letterario il racconto di Valeria Grasso, una donna contro la mafia

Venerdì 3 maggio alle ore 21, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, Valeria Grasso sarà ospite del Caffè Letterario di Lugo per presentare il suo libro dal titolo “Mafia, una donna contro”, edito da Guerini e Associati. A introdurre la serata a ingresso libero sarà Patrizia Randi.

Cosa accade quando rifiuti di pagare il pizzo alla mafia? Può essere che un giorno esci di casa per andare a prendere tuo figlio a scuola, e non fai più ritorno? Può essere che scappi per una meta sconosciuta a tutto il mondo, tranne a una manciata di agenti delle forze dell’ordine? La storia di Valeria Grasso è una testimone di giustizia, e attraverso il suo libro “Mafia, una donna contro” ci invita a toccare con mano e a comprendere quali siano le conseguenze drammatiche di una resistenza civile e consapevole.

Valeria Grasso è una imprenditrice, ha gestito una palestra nel quartiere San Lorenzo di Palermo fino a 15 anni fa, quando, dopo essersi rifiutata di pagare il pizzo alla mafia, ha denunciato il Clan dei Madonia. "Testimone di giustizia", a seguito di numerose minacce di morte, con i suoi tre figli è stata trasferita in una località protetta dove è rimasta per alcuni anni. Oggi conduce attività culturali e informative per la lotta contro la mafia. Lavora per il Ministero della Sanità ed è Presidente dell’Associazione Contra – Contro tutte le mafie.