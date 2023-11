Al centro antidiscriminazioni un "rito laico" in memoria delle vittime di transfobia

Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ in collaborazione con Arcigay Ravenna è lieto di annunciare l'evento il "Rito Laico in Memoria delle Vittime di Transfobia", che si terrà il 18 novembre, alle ore 18:00, presso il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ in Via Berlinguer 7, Ravenna.

"Questo evento è un'occasione di grande importanza per onorare e commemorare le vite delle persone trans perse a causa della violenza", spiegano. Il rito laico, guidato dall'attivista transfemminista radicale di Arcigay Ravenna Eva Sassi Croce, presenterà un'esperienza artistica coinvolgente utilizzando campane di cristallo. Inoltre, Christian Leonardo Cristalli, responsabile delle politiche trans in segreteria nazionale Arcigay, offrirà riflessioni e prospettive sullo stato attuale e sulle azioni necessarie per combattere la transfobia.

L'evento è gratuito e aperto a tutti. Invitiamo a partecipare e a condividere questa importante iniziativa per aumentare la consapevolezza sulla questione della transfobia. Prima e dopo l'evento, sarà disponibile un'opportunità per i media di ottenere informazioni sui servizi offerti dal Centro Antidiscriminazioni LGBTI+.

"Invitiamo tutti alla partecipazione e condivisione di questa importante iniziativa, contribuendo così alla sensibilizzazione e alla lotta contro la transfobia. La partecipazione e il sostegno della comunità sono essenziali per rendere questo evento un successo e per promuovere un futuro più inclusivo per tutte le persone trans".