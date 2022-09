Al Cimitero di Zattaglia si ricorda la Liberazione di 77 anni fa

Come ogni anno i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, congiuntamente all’Associazione Nazionale Reduci del Gruppo di Combattimento “Friuli”, con la collaborazione della Divisione “Vittorio Veneto”, della Brigata Aeromobile “Friuli” e del 66° Reggimento Aeromobile “Trieste”, organizzano nel Sacrario della Friuli presso il Cimitero di Zattaglia la tradizionale cerimonia commemorativa per ricordare la Liberazione e per onorare la memoria di quanti hanno sacrificato la loro vita combattendo in quei lunghi mesi di 77 anni fa.

La manifestazione si svolgerà il 10 settembre con il seguente programma: ore 10:00 Alzabandiera e Onori ai Caduti del Gruppo di Combattimento Friuli, ai Caduti della Brigata Aeromobile Friuli nella Missione Antica Babilonia, al tenente Giulio Ruzzi (Medaglia d’Oro al valore e alla Memoria), ai Caduti del 66° Reggimento Aeromobile Trieste in Afghanistan ed ai Caduti della Brigata Ebraica, con deposizione corone d’alloro; benedizione all’altare della Friuli.