Al cinema Sarti il convegno sul verde: "Come un seme a Primavere: Resistenza e Rinascita"

Nell'ambito di Giardini a Natale mercoledì 13 dicembre, al Cinema Sarti di Faenza (via Scaletta 10) dalle 9 alle 16.30, è in programma il convegno dal titolo: "Come un seme a Primavere: Resistenza e Rinascita". Ingresso libero, senza prenotazione e fino ad esaurimento della capienza del locale. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming, collegandosi alle seguenti pagine:



YouTube: Unione della Romagna Faentina