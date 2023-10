Al cinema una proiezione gratuita del film 'Io Capitano'

Indirizzo non disponibile

Si conclude giovedì 19 ottobre il ciclo di proiezioni dedicate alle scuole al Cinema Mariani del film "Io Capitano" organizzato dal Comune di Ravenna nell'ambito delle iniziative per la XVII Giornata Europea contro la tratta che ricorre ogni anno il 18 ottobre. Alle proiezioni hanno aderito tantissimi studenti: 56 classi di tutti gli istituti superiori di Ravenna, con circa 1.400 ragazzi e ragazze.

Inoltre, mercoledì 18 ottobre la proiezione alle 20,30 sempre al Cinema Mariani sarà dedicata alla cittadinanza e sarà ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Il film “Io capitano” è stato insignito del Leone d'argento, premio per la miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, ha ricevuto il premio del pubblico per il miglior film europeo al Festival di San Sebastian ed è designato dall'Italia per la selezione al miglior film internazionale agli Oscar.

Il Comune di Ravenna è da anni impegnato nella lotta contro la tratta delle persone ed è titolare di due progetti "Oltrelastrada" e "Common Ground" per la tutela delle vittime di tratta e sfruttamento.