Al Circolo Nautico di Cervia la presentazione del libro di Leonardo Zuccaro “Il galateo del mare”

E’ in programma nella serata di domani, sabato 25 febbraio alle 19.30 alla sede del Circolo Nautico “Amici della Vela”, in via Leoncavallo 9 a Cervia, la presentazione del libro di Leonardo Zuccaro “Il galateo del mare", alla presenza dell’autore.

Leonardo Zuccaro, per oltre vent’anni responsabile tecnico del “Giornale della Vela”, come comandante ha alternato stagioni invernali ed estive sul Mediterraneo e ai Caraibi, attraversando più volte l’Atlantico. Oggi, dopo esserne stato a lungo direttore, è presidente del Marina Dorico di Ancona.

Nel suo libro si occupa del comportamento che contraddistingue un “buon marinaio” a bordo di un’imbarcazione, evidenzia i diritti e i doveri che regolano la vita a bordo, spiega come effettuare un ormeggio “educato”… e racconta molte altre cose sulla navigazione.

Al termine della serata cena di pesce al ristorante del Circolo. Per info e iscrizioni, 0544 974125