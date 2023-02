Al Cisim di Lido Adriano il tour di "Lercio.it" che festeggia i 10 anni di satira

Lercio, il più famoso sito satirico italiano, compie dieci anni e festeggia con il “Lerc10 Live – Il Tour del decennale” sul palco del CISIM di Lido Adriano. Lercio.it è il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha guadagnato negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, ottenendo molti riconoscimenti: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 16 Macchianera Italia Awards (i cosiddetti Oscar del web).

Ha all'attivo diverse partecipazioni in radio (#StaiSerena, Radio2SocialClub, La versione delle Due) e in tv (Gli Stati Generali, Tg Lercio su DMAX, Propaganda Live). Lercio ha all'attivo anche 6 libri, pubblicati con Rizzoli, Fabbri, People e con Shockdom.



In apertura la lettura “NONESSERE - Cosa resta di Amleto dopo i tagli alla cultura” di TeatrOnnivoro, in scena Antonio Maiani, Andrea Carella e Jenny Burnazzi, drammaturgia e regia Matteo Cavezzali.

Amleto è una storia senza tempo. Il nostro tempo è un tempo senza storia. Il cortocircuito tra il mito immortale del principe di Danimarca e la situazione di crisi della cultura e dell'arte italiana. Il dramma più famoso e lungo di William Shakespeare è spolpato dal TeatrOnnivoro, rimane solo un monologo. Da tre ore e mezza, rimangono venti minuti. Le parole fuggono, i gesti scompaiono, rimangono le ossa. Un ironico destino per un'opera in cui muoiono tutti i protagonisti. Un testo immortale allestito in un paese mortifero. Non essere. È questo il problema.



Sabato 4 Marzo

ore 21.00

CISIM

In apertura TeatrOnnivoro con “NONESSERE - Cosa resta di Amleto dopo i tagli alla cultura”



Ingresso riservato ai soci AICS

Apertura porte ore 20.00

Inizio Spettacolo ore 21.00



Contributo soci 10 euro

Consigliato l’acquisto di prevenite sul sito: https://oooh.events





Viale Giuseppe Parini 48 – 48122 Lido Adriano (RA)

Info: cisim.lidoadriano@gmail.com | 389 6697082 | FB ccisim | IG cisimlidoadriano | www.ccisim.it