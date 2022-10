Al Gallery torna la fiera del riuso di Ravenna centro storico

Domenica 9 ottobre ritorna l'attesissimo appuntamento con la fiera del riuso che da oltre 10 anni per più volte nel corso dell'anno anima l'area del centro commerciale Gallery. Dalle 9 alle 18 nella suggestiva cornice di piazza Ugo La Malfa oltre 100 espositori tra privati e piccoli commercianti animeranno una fiera/mercato che vedrà, contemporaneamente, partite iva e liberi cittadini esporre e vendere materiali altrimenti destinati al riuso in un appuntamento che, come di consueto, Ravenna centro Storico organizza prediligendo prima di tutto la socialità e lo stare insieme.

Come da tradizione, nell'intento di animare un'area della città, durante l'arco della giornata ci saranno anche appuntamenti dedicati allo svago di giovani e meno giovani alle 10 si terrà infatti una sfilata canina amatoriale che, nel ricordo di Lola il cocker motociclista di cui verranno anche regalati gadget, consentirà ai proprietari di cani di trascorrere qualche ora in compagnia ed allegria in compagnia degli amici a 4 zampe, le iscrizioni si ricevono sul posto al costo di 5 euro a partire dalle ore 9, il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Insomma una giornata di festa come nella miglior tradizione di Ravenna Centro Storico nell'anno del decennale dalla sua fondazione.