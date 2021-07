Al Lugo Summer Live un tributo a Bob Dylan

Una serata che vuole rendere omaggio al grande Bob Dylan è in programma venerdì 30 luglio alle 21.30 all’interno del Pavaglione di Lugo, in occasione del Lugo Summer Live. Doctor Bob e Bad Guys Band porteranno sul palco lo spettacolo in chiave acustica ed elettrica “Bob Dylan Revisited…Happy Birthday” per festeggiare il menestrello di Duluth per i suoi 80 anni. Inoltre, in concomitanza con il concerto, sarà allestito un gazebo per ospitare una mostra fotografica sempre dedicata a Bob Dylan, anche per ricordare la sua valenza a livello letterario, che lo ha portato a vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 2016.

L’ingresso è a offerta libera. L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio Ascom Lugo, AnimaLugo e Consorzio Energia&Habitat, oltre alla partecipazione di attività commerciali della città e del territorio. La direzione artistica è di Livio Venturini. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3927677315.