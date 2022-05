Al Mama's Club il concerto Alessandro Scala & Fabrizio Bosso

Nei cartelloni di Ravenna Jazz il Mama’s Club è diventato col tempo il ‘regno’ del sassofonista Alessandro Scala, che in questa location ha portato di anno in anno formazioni sempre diverse per organico e programmi musicali e soprattutto sempre caratterizzate dalla presenza di ospiti distintivi. Sarà così anche per l’edizione 2022 del festival: domenica 8 maggio alle ore 21:30 Scala si esibirà con un quintetto nel quale brilla la presenza di Fabrizio Bosso alla tromba, mentre la ritmica sarà formata da Claudio Filippini al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria. Biglietti: intero euro 15, ridotto 13 (tessera Arci obbligatoria euro 5).

In giornata, al Centro Mousiké (ore 10-13 e 14:30-16:30), si terrà anche il secondo workshop di “Mister Jazz”, nel quale il chitarrista Roberto Taufic esplorerà i fruttuosi e ammalianti intrecci tra jazz e musica brasiliana, rivolgendosi ai chitarristi ma anche a tutti gli altri strumentisti. Iscrizione: euro 25.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Ravenna Jazz dedica questa sua edizione a Roberto Masotti, celebre fotografo e grande amico, improvvisamente scomparso. Roberto avrebbe dovuto partecipare a questa edizione del festival in veste di docente di un seminario di fotografia jazz.

Il sassofonista ravennate Alessandro Scala è noto nei giri del jazz, della bossa nova, del nu jazz e del funk. In questi generi si cimenta sia alla testa di propri gruppi (nei quali compaiono spesso Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Rosalia de Souza) che in qualità di sideman. La sua enorme dedizione alla musica senza preclusioni di stile gli permette di collaborare con nomi di rilievo in vari ambiti: Bob Moses, Marilyn Mazur, Steve Lacy, Jimmy Owens, Marco Tamburini, Mario Biondi, James Thompson, Simone Zanchini, Roberto Gatto, Bruno Tommaso…

Perfezionatosi con Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, Steve Grossman e Rosario Giuliani, Scala ha accumulato nel corso degli anni un enorme numero di collaborazioni che hanno forgiato le sue due anime musicali, quella in the tradition e quella ‘sporca’ di funk e soul. Sarà in particolare la prima di queste a emergere nel quintetto dall’abbagliante line up col quale Scala torna a calcare il palcoscenico di Ravenna Jazz: una band che ospita un altro solista di ampia fama come Fabrizio Bosso, oltre a una ritmica da far ‘schioccare le dita’.

Appuntamenti di domenica 8 maggio



Ravenna, Centro Mousiké, ore 10-13, 14:30-16:30

“Mister Jazz”

WORKSHOP di chitarra

con ROBERTO TAUFIC

“Jazz & Brasile”

aperto a tutti gli strumenti

All You Need is Jazz

Ravenna, Mama’s Club, ore 21:30

“Ravenna 49° Jazz Club”

ALESSANDRO SCALA QUINTET feat. FABRIZIO BOSSO

Alessandro Scala – sax tenore; Fabrizio Bosso – tromba;

Claudio Filippini – pianoforte; Paolo Ghetti – contrabbasso; Stefano Paolini – batteria

