Al Mama's Club la chiusura della stagione con Fabrizio De André

Un viaggio in musica che vuole raccontare Fabrizio De Andrè, poeta e musicista, ma anche uomo in mezzo ad altri uomini. Le canzoni dei suoi inizi, fino a quelle del suo ultimo album, permettono di apprezzare l’impegno coerente di tutta la sua vita: raccontare e difendere gli ultimi contro l’arroganza di qualsiasi potere. In pochi anni la Bandeandrè ha riscosso un grande successo di pubblico e critica affermandosi come una delle più significative esperienze di musica dal vivo legate al cantante genovese. Il concerto, ricco di significati profondi e veicolo di grandi emozioni, offre una splendida occasione per riassaporare l’opera e la poetica di Fabrizio De André che ha lasciato tracce indelebili nella musica d’autore italiana.

GianluigiTartaull: voce e chitarra; Nazzarena Galassi: voce; Caterina Sangiorgi: flauti e voce;

Stefano Fabbri: percussioni; Federico Baldassarri: chitarra; Giacomo Sangiorgi: basso elettrico; Luca Vassura: fisarmonica.

INGRESSO 10 EURO



A CHIUSURA DELLA STAGIONE 2021/2022

VENERDI’ 6 MAGGIO ORE 21.30 BANDEANDRE’

FABRIZIO DE ANDRE’ – GIROTONDO



MAMA’S CLUB

CIRCOLO ARCI SCINTILLA

VIA S.MAMA 75 48121 RAVENNA

CELLULARE 3319118800

Sito: http//www.mamasclub.it