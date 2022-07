Al Maréna di Lido di Savio il concerto con Fabrizio Bosso

Martedì 19 luglio alle ore 21:30 il Maréna di Lido di Savio, una delle più belle location della riviera romagnola, ospiterà un grande concerto dedicato alla musica jazz. Sarà infatti di scena il trio formato da Alessandro Fariselli (sax tenore), Samuele Gambarini (organo) e Fabio Nobile (batteria), con il super ospite Fabrizio Bosso alla tromba, ad esibirsi in riva al mare per questo concerto, coinvolgendo il pubblico con un sound tipico delle formazioni degli anni ’60, nelle quali l’organo riesce a muoversi agilmente tra gli stili jazz, funk, blues e soul Jazz, il tutto impreziosito dalla presenza di Fabrizio Bosso, trombettista di fama internazionale e musicista unico ed insuperabile. Caratteristica di questo progetto è la scelta di un repertorio improntato a brani dallo stile funk come "Cissy Strut" dei The Meters, "Mercy Mercy Mercy" di Zawinul, "Spark Plug” del chitarrista M. Sparks, che si alterneranno a sonorità tipicamente jazz date da brani come "This I Dig Of You” di Hank Mobley e "In a Sentimental Mood” di Duke Ellington.



L’ingresso al concerto è libero, per chi desidera cenare oppure gustarsi un drink comodamente seduto è consigliata la prenotazione.

Per info: 333.8220080