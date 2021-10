Domenica di Carta: alla scoperta delle fonti di Dante e della sua fortuna a Ravenna

In occasione della "Domenica di Carta 2021" l'Archivio di Stato di Ravenna il 10 ottobre alle ore 10.30 ospita un seminario di approfondimento su documenti poco noti della cultura ravennate del XIII e del XIV secolo. Interverranno Armando Antonelli, "Una fonte di Dante sulle soglie di un documento d'archivio", e Giuseppe Indizio, "Gli epitaffi ai margini della tomba". Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming tramite il canale Youtube dell'Archivio di Stato di Ravenna (link nel sito web istituzione dell’Istituto). Al termine dell'evento sarà possibile visitare la mostra “Alla ricerca di Dante. I documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna”. L’accesso, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per la prevenzione e il contenimento di SARS-CoV-2, avverrà previa presentazione di un Green Pass in corso di validità.

