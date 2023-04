Al Mercato Coperto la presentazione del libro "Caravaggio Profiling - Il volto dell'assassino"

Tanti film europei e americani hanno reso nota la figura del profiler criminale: un professionista che, sulla base delle indagini, degli indizi sulla scena del crimine e delle caratteristiche delle vittime, sviluppa un adeguato profilo del criminale. Un mestiere affascinante, che lo diventa ancora di più se abbinato alla straordinaria figura di Caravaggio.

Arriva, infatti, al Mercato Coperto di piazza Andrea Costa, Ravenna, venerdì 28 aprile 2023 ore 18,30, la presentazione del volume ‘Caravaggio profiling, il volto dell’assassino. Indagine sulla personalità di Caravaggio’. Il volume è stato scritto da Giuseppe Resca. Dialogano con l'autore lo psichiatra Roberto Boccalon e Leonardo Spadoni, imprenditore e collezionista. “Un omicidio segna, come linea di faglia, la vita di Caravaggio” spiega Boccalon. “Con lo sguardo di un moderno profiler, Giuseppe Resca, psichiatra e collezionista d’arte, raccoglie e analizza indizi presenti nei dipinti che precedono e seguono il crimine e ne costituiscono, in qualche modo, la scena.

Egli individua nella pulsione a portare spada e nella sua tragica declinazione come dare-ricevere morte, un filo unico che unisce in ogni sua parte le vicende biografiche e artistiche del pittore, costellate entrambe di mutamenti talmente radicali da risultare inesplicabili. In questa prospettiva, l’opera e l’operato di Caravaggio possono essere lette come un diario inconscio dell’ansia di legittimazione e delle sue radici primarie, oltre che come avventura inesauribile del tragico destino di un uomo”.

