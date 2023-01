Al Mercato Coperto tornano le Cene Regionali: primo appuntamento con quella siciliana

Al Mercato Coperto (Piazza Costa, Ravenna) ripartono a febbraio le Cene Regionali - Grand Tour Gastronomico d’Italia, cene nel segno della tradizione per riproporre i piatti che hanno fatto la storia della gastronomia popolare del Bel Paese. E non poteva che essere un simbolo della tradizione alimentare e culinaria romagnola come il Mercato Coperto, a promuovere un appuntamento come questo. Le proposte, a cura dello Chef Marco Cavallucci e della sua brigata, potranno essere ordinate singolarmente e abbinate ai piatti del menu Romagna Terra e Mare. Ogni sera, in abbinamento, verrà proposta una selezione di vini della regione protagonista.





Si comincia mercoledì 1 febbraio con la cucina della SICILIA.

In menù



Arancini (o Arancine) 9€

tipico street food siciliano: pallina di riso allo zafferano, dalla consueta forma conica, ripiena di ragù e piselli, impanata e fritta



Pasta con le sarde 13€

pasta lunga dal gusto rustico, con pesce azzurro (sarde), finocchietto selvatico e zafferano,a cui si aggiungono pinoli e uvetta, con una spolverata finale di pane atturratu, mollica di pane abbrustolita.



Pesce spada alla siciliana 18€

ricetta messinese con trancio di pesce spada, pomodorini, olive e origano.



Sarde a beccafico 16€

involtini di sarde farciti con pangrattato, pinoli e uvetta. Il nome di questa ricetta deriva dall'aspetto

del piatto, che ricorda i beccafico, uccellini che anticamente venivano consumati soltanto dai nobili.



Sfinci di San Giuseppe 7€

morbide frittelle di origine palermitana, coperte di una delicata crema di ricotta e gocce di

cioccolato, pistacchi tritati, ciliegie e scorze d'arancia candite.



Per informazioni e prenotazioni: 0544 244611 - 3428174898 info@mcravenna.it.