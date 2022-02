Al Mic partono i “Talk Gioia di Ber”

Il viaggio alla scoperta del consumo di vino e acqua attraverso la ceramica proposto dalla mostra “Gioia di Ber” prosegue al MIC di Faenza con i “Talk Gioia di Ber”. Dal 8 febbraio fino al 23 aprile otto conferenze tenute dai curatori della mostra (e non solo) approfondiscono le tematiche dell’esposizione. I primi tre appuntamenti si svolgeranno in diretta facebook e youtube per motivi di contenimento dell'emergenza sanitaria.

Si comincia l'8 febbraio, alle 16,30, con Emanuela Panke, General Manager – Iter Vitis Les Chemins de la Vigne en Europe (Cultural Route of the Council of Europe) con l'incontro dal titolo Il legame tra l'Itinerario della Ceramica e Iter Vitis, due cultural routes del Consiglio d'Europa. Un viaggio nel tempo tra la vite e la ceramica. Nei successivi appuntamenti saranno protagonisti: Carlotta Trevisanello, Valentina Mazzotti, Anna Gamberini, Giuseppe Sassatelli, Andrea Gaucci e Daniela Lotta.